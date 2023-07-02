Hollanda Kralı Willem-Alexander, kölelik geçmişi için özür diledi

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hollanda sömürgelerinde köleliğin kaldırılmasının 150. yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte ülkesinin kölelik geçmişi için ilk kez özür diledi.

LAHEY, 2 Temmuz (Xinhua) -- Hollanda Kralı Willem-Alexander, Hollanda sömürgelerinde köleliğin kaldırılmasının 150. yıldönümü anısına düzenlenen bir etkinlikte ülkesinin kölelik geçmişi için ilk kez özür diledi.

Kral Alexander Cumartesi günü başkent Amsterdam'daki Oosterpark'ta yaptığı konuşmada, "Kralınız ve hükümetin bir parçası olarak özür diliyorum. ve bu özrü tüm kalbimle ve ruhumla hissederek diliyorum" dedi.

Kral Alexander, "Özgürlükten yoksunluğun tüm biçimleri arasında kölelik en incitici, en aşağılayıcı olanıdır. Kölelik geçmişinin dehşetini üzerimizde taşıyoruz. Sonuçları bugün toplumumuzdaki ırkçılıkta hala hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

2022'nin Aralık ayından bu yana soruşturulan kraliyet ailesinin kölelik konusunda rolüne de değinen Kral Alexander, "Ancak bugün, bu anma gününde, insanlığa karşı işlenen bu suç karşısında harekete geçmedeki açık başarısızlık için af diliyorum" dedi.

Bu ifadeler, aralarında Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de bulunduğu yüzlerce kişi tarafından alkışlandı. 2022'nin Aralık ayında Rutte, köleleştirilen insanlara yapılanlar için Hollanda hükümeti adına özür dilemişti.

Hollanda Krallığı'nda kölelik 1863'te kaldırılsa da fiili uygulaması 10 yıl sonra başladı. 1 Temmuz Cumartesi günü, 150 yıl önce tüm Hollanda kolonilerinde köleliğin sona ermesi vesilesiyle düzenlenen anma yılının başlangıcıydı.