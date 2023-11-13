Hollanda, İsrail'den yaralı Filistinli çocukları kabul etmeyi değerlendiriyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli çocukların Hollanda'ya getirilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hollanda, Filistinli yaralı çocukların Hollanda'ya getirilmesini değerlendiriyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durumdan, insanların ve çocukların acil tıbbi bakıma ihtiyaç duymasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Uluslararası ortaklarımızla hasta ve yaralı Filistinli çocukları Hollanda'ya kabul etme ihtimalini görüşüyoruz" dedi. - AMSTERDAM