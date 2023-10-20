Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Hollanda vatandaşlarına ticari uçuşlar açıkken ve mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının acil durumlar ve seyahat uyarıları için kullandığı X sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Lübnan'a seyahat edilmemesi çağrısı yapılırken Hollanda vatandaşlarına "ticari uçuşlar hala açıkken" ve "mümkün olan en kısa sürede" bu ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan ayrılmamayı tercih eden Hollanda vatandaşlarından Beyrut'taki büyükelçilikle irtibatta kalmaları ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.