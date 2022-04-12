Hollanda'da Vincent Van Gogh'tan Esinlenmiş Bir Bahçe - Haberler

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Hollanda'da Vincent Van Gogh'tan Esinlenmiş Bir Bahçe

Xinhua - Dünya
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Hollanda'da Vincent Van Gogh'tan Esinlenmiş Bir Bahçe

ALMERE, 12 Nisan (Xinhua) — 11 Nisan 2022'de yapılan basın ön gösterimi sırasında çekilen fotoğraf, Hollanda'nın Almere şehrinde düzenlenen Floriade Expo 2022'de Vincent van Gogh'dan esinlenilmiş bir bahçeyi gösteriyor. Dünya bahçecilik sergileri arasında yer alan Floriade Expo 2022, 14 Nisan-9 Ekim tarihleri arasında Almere'de düzenlenecek. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

ALMERE, 12 Nisan (Xinhua) — 11 Nisan 2022'de yapılan basın ön gösterimi sırasında çekilen fotoğraf, Hollanda'nın Almere şehrinde düzenlenen Floriade Expo 2022'de Vincent van Gogh'dan esinlenilmiş bir bahçeyi gösteriyor. Dünya bahçecilik sergileri arasında yer alan Floriade Expo 2022, 14 Nisan-9 Ekim tarihleri arasında Almere'de düzenlenecek. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Hollanda, Nisan, Ekim, Dünya, Haberler

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