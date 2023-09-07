Hollanda'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden inşaat işçisi memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bir Türk firmasında işçi olarak çalışan Hamit Altürk, 27 Ağustos 2023 tarihinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Altürk, 1 hafta sonda hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirilen Altürk'ün cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Hamit Altürk'ün kuzeni Yasemin Özdemir, kuzeninin 6 ay önce Hollanda'ya çalışmaya gittiğini belirterek, "11 gün önce saldırıya uğradı. Bir hafta boyunca hastanede kaldı. Bir hafta sonrada vefat haberi geldi. Bizimle ilgilenen konsolosluğa teşekkür ediyoruz. Bu süreçten sonra Hamit Altürk arkasında 4 yetim çocuk bıraktı. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bunlara yardımcı olmasını istiyoruz. Failinin bulunmasını istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK