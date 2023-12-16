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BBC

Hollanda'da Kiralardaki Artış Oranı Sınırlandırıldı

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Hollanda hükümeti, yeni yılda özel sektöre ait konutlardaki kira artış oranını enflasyon oranının üzerine en fazla yüzde 1 olarak sınırladı. Bu karar, özel kişi ve kuruluşlara ait tüm konutlar için geçerli olacak.

Hollanda hükümeti, kiracıları yüksek kira artışına karşı korumak amacıyla, yeni yılda özel sektöre ait konutlardaki artış oranını sınırlandırdı. Buna göre ev sahipleri enflasyon oranın üzerine en fazla yüzde 1’lik bir artış getirebilecek.

Böylece Hollanda hükümeti, artış oranını yüzde 5,5 ile sınırlandırmış oldu.

Bu karar, özel kişi ve kuruluşlara ait tüm müstakil evler, apartman daireleri, stüdyolar ve yüzen evler için geçerli olacak.

Hollanda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak en fazla yüzde 5,5 oranında artış sınırlaması, enflasyon ve ortalama ücret artışına göre belirlendi.

Hollanda’da resmi verilere göre, geçen yıl Aralık ayından bu yana ortalama enflasyon oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Hükümet, ev sahiplerinin bu oranın üzerine en fazla yüzde 1’lik bir artış getirebilecek.

Yeni kira artışı sınırlaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Hollanda hükümetinin, özellikle koronavirüs salgını ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan enflasyon ile konut sıkıntısına karşı kiracıları korumak amacıyla hayata geçirdiği, kira artışı kurallarını belirleyen düzenleme, Mayıs ayında sona eriyor.

Hollanda İskan Bakanı Hugo de Jonge, Mayıs ayından sonra da kiracıların yüksek kira artışına karşı korunmasını öngören bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını bildirdi.

Sosyal konutların da talebe istenilen düzeyde yetişememesi üzerine hükümet, kiralamayı daha uygun hale getirmeye yönelik plan kapsamında, fiyat sınırlamasını hayata geçirdi.

Bakan de Jonge, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, Hollanda’da yüksek kira artışı nedeniyle özel sektörde orta gelirlilere yönelik neredeyse hiç kiralık ev kalmadığını belirtmişti.

De Jonge. "Bunun, polislerin veya öğretmenlerin artık uygun fiyatlı konut bulamadığı birçok şehir için önemli sonuçları var” dedi.

Ev sahipleri, kira artışını en geç 1 ay öncesinde kiracıya bildirmesi gerekiyor. Belediyeler, hükümetin belirlediği oranın üzerinde kira artışı talep eden ev sahiplerine, bunun tekrarına bağlı olarak 90 bin euroya kadar para cezası verebilecek.

Hollanda’da kamuya ait sosyal konutların kira artışı da 1 Temmuz 2024’e kadar sınırlandı. Hükümet, Temmuz’dan sonra ne kadarlık bir kira artışı olacağını, yeni yılın başında açıklanacak.

BBC

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