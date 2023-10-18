Hollanda'da İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin Protestosu

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Hollanda'da yaklaşık bin kişi, İsrail'in Hollanda'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, İsrail aleyhine sloganlar atarken, bazıları İsrail bayrağını parçalayarak yaktı. Gösteride saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Hollanda'da yaklaşık bin kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Hollanda'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yerel saatle 22.30 sularında Lahey kentindeki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Göstericiler sık sık "Özgür Filistin" sloganları atarken, gruptakilerden bazıları İsrail bayrağını parçalayarak yaktı.

Büyükelçilik binası girişinde ve çevrede çok sayıda polis görev yaptı.

Gösteride saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, grup daha sonra dağıldı.

Rotterdam kentindeki İstasyon Meydanı'nda da bir başka grup, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği belirtilmişti.