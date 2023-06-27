Hollanda'da İslam Deneyim Merkezi açıldı

Hollanda'da, sanal gerçeklik gözlüğü, hologram ve 8D ses teknolojileriyle İslam'ın anlatıldığı dünyanın ilk "İslam Deneyim Merkezi" ön yargıları yıkmayı hedefliyor. Merkez, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçen Joram van Klaveren'ın kurucusu olduğu ve temsilciliğini yürüttüğü İslam Deneyim Merkezi (IXC) Vakfı tarafından Rotterdam kentinde kuruldu.

Hollanda'da, sanal gerçeklik gözlüğü, hologram ve 8D ses teknolojileriyle İslam'ın anlatıldığı dünyanın ilk "İslam Deneyim Merkezi" ön yargıları yıkmayı hedefliyor.

Merkez, ülkede aşırı sağcı Özgürlük Partisinde (PVV) bir dönem milletvekili ve partide ikinci isim olan, İslam karşıtı kitap yazarken Müslümanlığı seçen Joram van Klaveren'ın kurucusu olduğu ve temsilciliğini yürüttüğü İslam Deneyim Merkezi (IXC) Vakfı tarafından Rotterdam kentinde kuruldu.

Müslümanlara ve gayrimüslimlere İslam dinini anlatmak, İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargıları ortadan kaldırmak amacıyla kurulan İslam Deneyim Merkezi'nde, sanal gerçeklik gözlüğü, hologram ve 8D ses teknolojileri kullanılıyor.

Van Klaveren, AA muhabirine, üç yıl önce kurulan IXC Vakfının, yüksek teknoloji kullanılarak İslam'ın anlatıldığı uygulamayı ilk önce okullarda öğrencilere yönelik başlattığını, yoğun talep üzerine sabit bir yere taşıyarak İslam Deneyim Merkezi'ni açtığını söyledi.

İslam Deneyim Merkezinin üç hedef üzerine kurulduğunu anlatan van Klaveren, "Birincisi, insanları İslam hakkında bilgilendirmek istiyoruz. İkincisi, ön yargıların ortadan kalkmasını istiyoruz. Özellikle Batı'daki insanlar, bazen İslam hakkında garip fikirlere sahip oluyorlar. Bu da bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu merkez ile bunu değiştirmek istiyoruz. Üçüncüsü ise insanların birbirine geniş bir empatiyle yaklaşarak iyi davranması gerektiğini teşvik etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Van Klaveren, İslam Deneyim Merkezinin dünyada bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "İslam değişmez bir dindir, mesaj hep aynıdır. Biz burada sadece İslam'ı sanal gerçeklik gözlüğü, hologramlar, 8D ses gibi yüksek teknolojiyle sunmaya çalışıyoruz. İslam geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Müslüman veya gayrimüslim, İslam'a ilgi duyan herkesin hedef kitle olduğunu dile getiren van Klaveren, şunları kaydetti:

"Deneyim Merkezi açıldığından beri şu ana kadar ilgi çok fazlaydı. Bu çok güzel. Belçika ve Almanya'dan da ziyaretçilerimiz oldu. Ziyaretçilerin yaklaşık beşte biri gayrimüslim, İslam'a ilgi duyan veya bu konuda soruları olan kişilerdi. İslam'ın Hollanda toplumunun bir parçası olduğunu düşünen kişiler İslam hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyor. Merkeze, Müslüman olma aşamasındaki ve İslam'la ilgili bazı cevaplar arayan kişiler de katılıyor."

Van Klaveren, İslam Deneyim Merkezi'nde altı ayda bir farklı tema işlemek istediklerini belirterek, bazı unsurların aynı kalacağını, "peygamberler", "mucizeler", "Allah'ın delilleri" ve "Neden Allah'a inanmak, inanmamaktan daha mantıklı?" gibi farklı temalar işleyeceklerini anlattı.

ABD ve Belçika'dan merkeze çok ilgi duyulduğunu ifade eden van Klaveren, "Bu ülkelerden bazı kuruluşlar franchise teklifinde bulundular. Elbette önce Deneyim Merkezini genişletmek ve geliştirmek istiyoruz ancak uzun vadede bu Deneyim Merkezi tutarsa ve topluma geniş anlamda yardımcı hizmet konusunda başarılı olursa, o zaman elbette her yere açmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyim Merkezinin yanı sıra farklı teknolojiler kullanarak İslam'ın anlatıldığı uygulamanın hala okullarda devam ettiğine dikkati çeken van Klaveren "Camiler, okullar, kiliseler, sinagoglar, farklı kurumlar, kim olursa olsun bizi davet ettiği zaman oraya gidiyoruz ve tamamen ücretsiz yaklaşık 45 dakikalık uygulamayla son teknolojiyi kullanarak İslam'ı anlatıyoruz." dedi.

Van Klaveren, eski siyasi iş arkadaşı olan aşırı sağcı Geert Wilders'i (PVV lideri) İslam Deneyim Merkezine davet ettiğini, doğum gününde ona bir giriş kartı göndereceğini söyledi.

Ziyaretçi Sümeyra Teber de Deneyim Merkezinin ışıklandırmasının çok etkileyici olduğunu belirterek, "İslami konularda bilgiler verilmesi, özellikle İslam'ı tanımayanlar için çok hoş olmuş. Farklı deneyimler yaparak aslında İslamiyet'in içinde geziyorsunuz. Çok beğendik ve memnun kaldık. Mutlaka Müslüman ve Müslüman olmayanlara ve İslam'la tanışmak isteyenlere bu deneyim merkezini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretçi Kenan Aslan da son teknolojinin kullanıldığı bir merkezde İslam'ın anlatılmasının çok hoşuna gittiğini kaydederek, "Özellikle sanal gerçeklik gözlüklerinin ve hologramların kullanılması, diğer odalarda İslam sanatının farklı teknolojiler kullanılarak duvara yansıtılması, son zamanlarda etrafımızda çok duyduğumuz teknolojilerle İslam'ın anlatılması çok güzel ve etkiledi beni. Burayı sadece Müslümanların değil, gayri Müslimlerin de ziyaret etmesini önemli buluyorum." diye konuştu.