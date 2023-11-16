Hollanda'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemleri Düzenlendi

Hollanda'nın birçok kentindeki tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi. Göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Hollanda'nın birçok kentindeki tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18: 00'de toplanan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yapan göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Filistin'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericiler daha sonra hep birlikte Fatiha suresini okudu.

"Özgür Filistin istiyoruz"

Göstericilerden Roos Ykema, AA muhabirine, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için oturma eylemi düzenlediklerini belirterek "Hollanda hükümetinin İsrail'e silah vermeyi durdurmasını ve ateşkes çağrısı yapmasını istiyoruz. Özgür Filistin istiyoruz. Gazze'deki insanların yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Emil Zeno da "Apartheid ve baskı uygulayanları destekleyen hükümetimize karşı çıkmak için buradayım. Umarım, ne kadar sürerse sürsün Gazzelileri desteklemeye devam ederiz." diye konuştu.

Amsterdam ile eş zamanlı olarak Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen, Lahey, Utrecht, Breda ve diğer birçok Hollanda şehrinde oturma eylemi yapıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükumete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.