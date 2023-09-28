Hollanda'da Erasmus Tıp Merkezi'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Hollanda'da Erasmus Tıp Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi yaralandı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki üniversite hastanesi olan Erasmus Tıp Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Silah sesi ile paniğe kapılan öğrenciler, hastalar ve sağlık çalışanları hızla hastaneyi terk etti. Hollanda basınında yer alan haberlerde, hastanede ayrıca yangın çıktığı belirtilerek, yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edildi. Hastaneyi kontrol eden polis, 32 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, hastanenin yakınlarındaki bir evde de silahlı saldırı düzenlediği ve bu saldırıda 2 kişinin yaralandığı ifade edilerek, söz konusu şüphelinin her iki silahlı saldırıyla da bağlantısı olabileceği aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ROTERDAM