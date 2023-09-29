Hollanda'da doğan dev panda Çin'e uğurlandı

1. Coşkulu veda töreninden çeşitli görüntüler

5. SES 4 (İngilizce): YOUNES, Dalton Okulu Rhenen Öğrencisi

6. Fan Xing ile ilgili çeşitli görüntüler (Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nin izniyle)

Hollanda'nın Rhenen kentindeki Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nde doğan dev panda Fan Xing, üç yılı aşkın bir süre burada kaldıktan sonra Çarşamba günü coşkulu bir veda töreniyle Çin'e uğurlandı.

Ouwehands Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan Fan Xing, ülkede doğan ilk dev panda yavrusu.

"Fan Xing üç yıl önce doğduğunda sıcak bir karşılama yapıldı ve adımlarını, ilk adımlarını her şeyi takip ettik. Fan Xing ile ilgili tüm her şeyi izledik."

"Dürüst olalım. O çok sevimli, güzel bir hayvandı. ve bugün ayrıldığı için hepimiz üzgünüz. Ama umarız Çin'de harika bir hayatı olur. Onu kesinlikle özleyeceğiz."

"Fan'ın transferi için pek çok hazırlık yapıldı. Güvenlik çok önemli. Tabii ki taşınmanın da iyi olması gerekiyor. Bunu China Air Cargo ile birlikte yaptık. Çok profesyonel bir şirket ve Fan Xing'i Chengdu'ya onlar uçuracak. Her şeyin iyi hazırlandığını ve her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum."

SES 4 (İngilizce): YOUNES, Dalton Okulu Rhenen Öğrencisi:

"Buralarda yaşıyorum, bu yüzden onu görmek için birçok kez geldim. İlk gördüğümde benim yarı boyumdaydı ama şimdi benim iki katım oldu. Umarım Çin'de iyi bir hayatı olur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rhenen kentinden bildiriyor. (XHTV)