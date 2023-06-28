Hollanda'da binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı

Hollanda'da camileri dolduran binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı. Müslümanlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti. Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazı kılmak için toplandı. Yan yana saf tutan Müslümanlar, bayram namazı sonrası bayramlaştı.