Hollanda'da Bill Gates'in desteklediği 'sürdürülebilir süpermarket' yandı, sosyal medyada komplo teorileri yayıldı

Hollanda'nın Almelo kentinde bulunan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından finanse edilen Picnic aan de Zeerand adlı "sürdürülebilir süpermarket", nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonucu tamamen yok oldu. Yangının, Hollandalı çiftçilerin, hükumetinin azot planını protesto amacıyla başlattığı gösterilerle aynı dönemde çıkması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

Pazartesi gecesi başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin birkaç metre yüksekliğe ulaştığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ancak tüm müdahalelere rağmen yangın kontrol altına alınamadı ve Picnic aan de Zeerand adlı süpermarketin deposu tamamen kül oldu.

Yaklaşık 60 çalışanı bulunan çevrimiçi süpermarketteki yangın sırasında, binada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının nasıl çıktığı henüz belirlenemedi. Binadaki elektrikli dağıtım araçlarından birindeki kısa devrenin yangına neden olduğu öne sürülüyor ancak itfaiye ekipleri bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Çiftçi protestolarıyla ilişkilendirildi

Bill ve Melinda Gates tarafından desteklenen süpermarketteki yangının ardından, özellikle sosyal medyada çok sayıda komplo teorisi gündeme geldi.

Komplo teorisyenleri, yangını, Hollanda'da günlerdir devam eden çiftçi protestoları ilişkilendirdi. Komplo teorilerine göre, çevrimiçi süpermarketin deposu, çiftçileri kızdırabilecek çok fazla vegan ürün ve et alternatifi sunduğu için hedef oldu.

Kimilerine göre de, bu yangın, "tarım sektörüne zarar verdiği öne sürülen iklim yasalarını dünyaya yaymakla suçlanan Bill Gates'e misilleme."

Çiftçilerin protestosu

Hollanda hükümeti tarafından birkaç hafta önce açıklanan yeni azot planı, ülkedeki çiftlik hayvanlarının sayısının yaklaşık yüzde 40 azaltılmasını ve doğa koruma alanlarına yakın tarımsal faaliyetlerin de yüzde oranında sınırlandırılmasını içeriyor.

Yeni planın, tarım ve hayvancılığa büyük darbe vuracağını belirten Hollandalı çiftçiler, yaklaşık 3 haftadır, ülkenin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenliyor.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki protestolar sırasında bir polisin, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu kalabalığı hedef alarak silah doğrultması yoğun tartışma yarattı.

Çiftçi eylemlerine, Hollanda'daki et, süt ve yem endüstrisinin önde gelen şirketleri de maddi, manevi destek veriyor. Bu şirketlere göre, hayvan sayısının azaltılması, hem çiftçilere hem de kendi sektörleri için büyük gelir kaybına yol açacak.

Hollanda'da 2015 yılında faaliyete geçen ve sadece internet üzerinden satış yapan Picnic, Almanya ve Fransa'da da genişlemek için 600 milyon euro destek sağladı.

Bu desteğin en büyük kısmının Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından ödendiği açıklandı.

Ancak Gates'in ne kadar yatırım yaptığı belirtilmedi. Şirketin CEO'su Frans Muller, Gates'in ödediği paranın, toplam yatırımın en büyük kısmını oluşturduğunu söyledi.

İnternet üzerinden hizmet veren süpermarket, Hollanda ve Almanya'daki 125 kentte elektrikli araçlarla servis yapıyor. Bu çalışma şekliyle Avrupa'da benzersiz olduğu belirtilen süpermarketin ürünleri arasında, çok sayıda vegan ve sürdürülebilir alternatif hayvansal gıda maddesi bulunuyor.