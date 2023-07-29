Hocalı Katliamı Zanlısı Ermeni Asıllı Vagif Haçaturyan Gözaltına Alındı

Azerbaycan Başsavcılığı, Hocalı ilinin Meşeli köyünde yaşanan katliamla ilgili olarak Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Haçaturyan, 1. Karabağ Savaşı'nda sivil Azerbaycanlıların topluca katledilmesinde yer aldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunuyordu.