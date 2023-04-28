Hızlı Destek Güçleri: Türk uçağını biz vurmadık

Sudan'da mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Türkiye Cumhuriyeti C-130 tahliye uçağına bugün Wadi Sayidna bölgesinde hafif silahla ateş açılması üzerine çatışmaların tarafı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), sosyal medya hesabından uçağın kendileri tarafından vurulmadığını iddia etti.

Sudan'da mahsur kalan vatandaşları tahliye eden Türkiye Cumhuriyeti C-130 tahliye uçağına bugün Wadi Sayidna bölgesinde hafif silahla ateş açılması üzerine çatışmaların tarafı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), sosyal medya hesabından uçağın kendileri tarafından vurulmadığını iddia etti.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Sözcüsü olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, HDK'ya bağlı güçlerin dün akşam ilan edilen ateşkese 'sıkı sıkıya' bağlı kaldıkları vurgulanıp "Omdurman'da güçlerimizin kontrolünde olmayan ve civarda herhangi bir kuvvetimizin bulunmadığı bir bölge olan Wadi Sayedna semalarında herhangi bir uçağı hedef aldığımız doğru değildir" ifadelerini kullandı. HDK Sözcüsü açıklamasında "Geçtiğimiz günlerde misyonu koruyan ve başkentin tüm şehirlerinden tahliye eden bizken, bir Türk tahliye uçağına güçlerimizin saldırması ne kadar mantıklı olabilir?" ifadelerine yer verdi.