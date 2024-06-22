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Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim Lübnan'a sıçrama olasılığını güçlendiriyor

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Gazze'deki savaşın devam etmesiyle birlikte Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim, Lübnan'a da sıçrama olasılığını artırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını engellemek için taraflara barışa yeniden bağlılık gösterme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki savaş devam ederken, Hizbullah ve İsrail arasında yükselen gerilim savaşın Lübnan'a da sıçrama olasılığını güçlendiriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir savaş olasılığına karşı uyarıda bulunarak "Dünya Lübnan'ın başka bir Gazze'ye dönmesini kaldıramaz" dedi.

Gazze'de savaşın başladığı ekim ayından bu yana İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı roket saldırıları sürüyor. Hizbullah, bugün "cuma günü işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde İsrail rejiminin askeri mevzilerine altı saldırı düzenlediğini" açıkladı.

Cuma günü İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail, Hizbullah terör örgütünün topraklarına ve vatandaşlarına saldırmaya devam etmesine izin veremez ve yakında gerekli kararları alacağız" dedi. Katz, hafta başında İsrail'in 'Hizbullah ve Lübnan'a karşı pozisyonu değiştirecek bir karar anına çok yakın' olduğunu söylemişti.

Lübnan merkezli Şii milis grubunun lideri Hasan Nasrallah, çarşamba günü, Hizbullah'ın Batı Kudüs'e karşı tam kapsamlı bir çatışmaya girmeye hazır olduğunu ve gerilimin tırmanması durumunda İsrail'in kuzeyini işgal edeceğini söylemişti. Nasrallah'ın açıklaması, Hizbullah'ın kıdemli komutanı Hacı Sami Taleb Abdullah'ın geçen hafta Lübnan'ın güneyinde İsrail'in düzenlediği bir saldırıda ölmesinin arkasından geldi.

Savaşın bölgeye yayılmasından endişe duyuluyor.

Dünya basınında İsrail ve Hizbullah arasındaki bir savaşa İran'ın da dahil olabileceği böylece savaşın bölgeye yayılabileceği endişeleri yer alıyor. Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ve İsrail'e gönderdiği özel temsilcisi Amos Hochstein da, İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrailli yetkilileri savaşın Orta Doğu'ya yayılma ihtimaline karşı uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, perşembe günü İsrailli yetkililere, Lübnan ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınmanın önemini vurguladı. Bakanlık açıklamada, Blinken'ın İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada savaşın yayılma ihtimaline karşı uyarılarda bulunarak "Tek bir aceleci hareket, tek bir yanlış hesap, sınırların çok ötesine geçen ve dürüst olmak gerekirse hayal gücünü aşan bir felaketi tetikleyebilir" dedi. "Dünya, Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz" diyen Guterres, her iki tarafı da "acilen barışa yeniden bağlılık göstermeye" çağırdı.

CNN: ABD olası bir savaşta İsrail'i destekleyecek

CNN'de yer alan bir habere göre, ABD'li yetkililer Washington'u ziyaret eden İsrailli üst düzey bir heyete 'İsrail'in Kuzey sınırında Hizbullah ve İsrail arasında geniş çaplı bir savaş çıkması halinde Biden yönetiminin müttefikinin arkasında durmaya hazır olduğunu' söyledi.

CNN haberinde, ABD'nin verdiği teminatların zamanlamasına dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat sağlamayı reddettiği yönündeki açıklamalarının arkasından iki ülke yetkilileri arasında başlayan 'gergin tartışmayı' hatırlattı.

Kaynak: ANKA / Dünya

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