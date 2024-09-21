Hizbullah'tan İsrail'in Kuzeyine 25 Roket Saldırısı
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket atıldığını duyurdu. Saldırının ardından İsrail, Hizbullah hedeflerine karşı misilleme saldırıları düzenledi.
İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket atıldığını duyurdu.
İsrail medyası, IDF'in bugün Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 25 roket atıldığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, roket saldırılarının bölgede hasar ve yangına yol açtığı, yaralanan olmadığı belirtildi.