Hizbullah'tan İsrail'e 135 Roket Saldırısı

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine yaklaşık bir saat içinde en az 135 roket fırlatıldığını duyurdu.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15: 00 itibarıyla Hizbullah terör örgütü tarafından Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 135 roket fırlatıldı. IDF, İsrail Devleti ve halkını savunmak için Hizbullah terör örgütünün tehdidine karşı operasyonlarına devam edecektir" denildi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılar nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanırken, bazı evlerde hasar meydan geldi.