Hizbullah Sözcüsü: İsrail'e saldırılarımız savaşa girmek anlamına gelmiyor
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Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, Lübnan topraklarından İsrail'e gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuştu. Sahili, saldırıların savaşa girmek anlamına gelmediğini belirtti ve bunların henüz ufak çatışmalar ve uyarılar olduğunu söyledi.
Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını yoğunlaştırmasının nedeni Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor" dedi.
Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, Lübnan topraklarından İsrail'e gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuştu. Sahili, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını yoğunlaştırmasının nedeni Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor. Bunlar henüz ufak çatışmalar ve Siyonistlere bir uyarı" dedi. - BEYRUT