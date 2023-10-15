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Hizbullah Sözcüsü: İsrail'e saldırılarımız savaşa girmek anlamına gelmiyor

Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, Lübnan topraklarından İsrail'e gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuştu. Sahili, saldırıların savaşa girmek anlamına gelmediğini belirtti ve bunların henüz ufak çatışmalar ve uyarılar olduğunu söyledi.