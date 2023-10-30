Hizbullah Sınır Çatışmalarında Bir Mensubunu Daha Kaybetti
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 48'e yükseldi.
Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, Munir Yusuf Aşur adlı Hizbullah mensubunun "Kudüs'ün zaferi için hayatını kaybettiği" ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 48'e yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya