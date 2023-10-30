Haberler ›› Dünya ›› Hizbullah Sınır Çatışmalarında Bir Mensubunu Daha Kaybetti

Hizbullah Sınır Çatışmalarında Bir Mensubunu Daha Kaybetti

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 48'e yükseldi.