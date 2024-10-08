Hizbullah: Saldırıları Sürdüreceğiz

(ANKARA) - Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in saldırılarına devam ettiği takdirde kendilerinin de saldırıları sürdüreceğini söyledi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail -Gazze savaşının birinci yılı nedeniyle videolu açıklama yaptı. Kasım, İsrail'e saldırılara devam edeceklerini, sonucun sahada belirleneceğini ve savaşı kazanmakta ısrarcı olduklarını ifade ederek, "Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ateşkes anlaşması için attığı siyasi adımları destekliyoruz. Ateşkes sağlanmadan önce hiç bir tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusuyla ön saflarda karşı karşıya gelmek istediklerini belirten Kasım, yönetim kadrolarında boşluk olmadığını ve İsrail'in Hizbullah'ın teçhizatları ve imkanlarını yok ettiği ile ilgili iddialarının doğru olmadığını belirtti. Hamas'ın İsrail'i hedef alan 7 Ekim saldırılarının Orta Doğu'da bir değişimin başlangıcı olduğunu söyleyen Naim Kasım, "Amerika topraklarımızdaki işgalcilerin suç ortağıdır" dedi.

Naim Kasım, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Hizbullah saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yerinden edilen kişilerin yerleşim yerlerine geri döndürüleceği sözleriyle ilgili de "Biz ise onlarca kat daha fazla kişiyi kaçmaya zorlayacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Hizbullah, Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın açıklamalarının ardından İsrail'in kuzeyinde bulunan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.