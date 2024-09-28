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Hizbullah, Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Ölümünü Doğruladı

Hizbullah, Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Ölümünü Doğruladı
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Hizbullah, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Genel Sekreterleri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Kızılayı da Nasrallah için başsağlığı mesajı yayınlayarak, onun şehit olduğunu duyurdu.

Hizbullah, Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in saldırısında hayatanı kaybettiğini doğrulayarak, "Liderimiz öldürüldü" dedi.

Hizbullah, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hakkında açıklama yaptı. Hizbullah açıklamasında, Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. İran Kızılayı Nasrallah için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Seyid Hasan Nasrallah şehit edildi. Lübnan Hizbullahı, bu hareketin genel sekreteri Seyid Hasan Nasrallah'ın Siyonist rejimin Beyrut'un güney banliyölerine yönelik canice saldırısında şehit edildiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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