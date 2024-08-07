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Hizbullah lideri Nasrallah, suikasta misilleme tehdidi

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İran destekli Lübnanlı örgüt Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, üst düzey bir komutanlarının Beyrut’ta İsrail tarafından suikasta uğramasına misillemenin yolda olduğunu söyledi. Nasrallah, misillemenin güçlü ve etkili olacağını belirtti.

İran destekli Lübnanlı örgüt Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, üst düzey bir komutanlarının Beyrut’ta İsrail tarafından suikasta uğramasına misillemenin yolda olduğunu söyledi.

Fuad Şükür’ün öldürülmesinden bir hafta sonra televizyonda konuşan Nasrallah misillemenin “güçlü” ve “etkili” olacağını belirtti ve suikastın sıradan bir saldırı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Son günlerde Türkiye de dahil birçok ülke, Hizbullah’tan İsrail’e yönelebilecek olası bir saldırının iki taraf arasında kapsamlı bir savaşa dönüşebileceği korkusuyla vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

İran da Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin geçen hafta Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinden sonra misillemede bulunacağını söyledi. Hem Hamas hem de İran suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den açıklama gelmedi.

Salı günü öğleden sonra Nasrallah’ın konuşmasına başlamasından dakikalar önce Beyrut üzerinde uçan İsrail uçakları ses hızını geçerek sonik patlamalara neden oldu.

Bir buçuk saatten uzun süre konuşan Nasrallah, sonik patlamaların kendisini dinlemek için toplananları provoke etmeyi amaçladığını belirtti.

İsrail dün ayrıca Güney Lübnan’da Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü “askeri yapılara” hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Maifadun kasabasındaki bir evin hedef alındığı saldırıda dört kişinin öldüğünü duyurdu.

AFP Haber Ajansına konuşan güvenlik kaynakları ölen dört kişinin Hizbullah üyeleri olduğunu söyledi.

Hizbullah saldırıya misilleme olarak İsrail’in kuzeyindeki kasabalara insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

BBC

Hasan Nasrallah Lübnan İsrail Beyrut İran Dünya Güncel Haberler

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