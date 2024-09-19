Üye Girişi
Haberler

Hizbullah Lideri Nasrallah: Lübnan'da Büyük Bir Katliama Tanık Oluyoruz

Hizbullah Lideri Nasrallah: Lübnan'da Büyük Bir Katliama Tanık Oluyoruz
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'da meydana gelen iletişim cihazı patlamalarının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in büyük bir katliama neden olduğunu ve direnişin Gazze'ye desteğini sürdüreceğini belirtti.

HİZBULLAH lideri Hasan Nasrallah, bu hafta Lübnan'da iletişim cihazlarında meydana gelen patlamaların ardından ilk kez konuştu. Nasrallah, "Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Bunun için söze, değerlendirmeye ve duruşa ihtiyaç var" dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah, yaptığı konuşmada İsrail'in 5 bin kişiyi öldürme girişiminde bulunduğunu, tüm çatışma kurallarını çiğnediğini belirterek, "Beni bugün konuşmaya iten şey, son iki gün içinde meydana gelen olaylardır ve bu da söz söylemeyi, bir değerlendirme yapmayı ve bir duruş sergilemeyi gerektirmektedir. Ülke genelinde büyük bir katliama, eşi benzeri görülmemiş bir katliama tanık olduk. Lübnan hükümetine, Sağlık Bakanlığına, hastanelere, sağlık merkezlerine, sağlık kurumlarına, doktorlara ve hemşirelere teşekkür ediyoruz. Hastanelerini bize açan ve bize yardım eden Suriye hükümetine teşekkür ediyoruz. İsrailliler tüm çatışma kurallarını çiğnediler. İki gün içinde ve her seferinde sadece bir dakika içinde İsrail 5 binden fazla insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Salı günü yaşananlar, ne insani ne de etik düzeyde hiçbir şeyi dikkate almaksızın tüm yasaların ve kırmızı çizgilerin ihlalidir" dedi.

'DAHA KÖTÜSÜYLE YÜZLEŞMEYE HAZIRLANACAĞIZ'

Nasrallah, daha güçlü olacaklarını ve daha kötüsüne hazırlanacaklarını vurgulayarak, "İsrail'in hedefi büyük ölçüde engellenmiştir. Çeşitli araştırma komiteleri kurduk ve olası tüm senaryoları inceliyoruz. Evet, sert ve ağır bir darbe aldık. Düşman, toplumun farklı katmanlarında yaygın olan sivil cihazları kullandı ve Çarşamba günü bu eylemi, yerlerini umursamadan iletişim cihazlarını havaya uçurarak tekrarladı. Bazı patlamalar hastanelerde, pazarlarda, kamuya açık yollarda, evlerde ve çoğunlukla sivillerin yaşadığı yerlerde meydana geldi. Düşmeyeceğiz. Daha güçlü olacağız ve daha kötüsüyle yüzleşmeye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'GAZZE DESTEK CEPHESİNİ DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye desteği durdurmaya çalıştığını ifade ederek, "Düşman ilk günden bu yana Lübnan destek cephesini her türlü yıldırma yöntemini kullanarak durdurmaya çalışıyor. Lübnan cephesini Gazze cephesinden ayırma girişimi ve topyekun savaş tehditleri sürekli tekrarlanmaktadır. Son operasyonlar bu bağlamın bir parçasıdır. Düşmana şunu söylüyoruz, Lübnan cephesi Gazze'deki savaş sona erene kadar durmayacaktır. Bunu neredeyse 12 aydır söylüyoruz. Tüm bu katliamlara, bu yaralılara, bu fedakarlıklara rağmen söylüyorum: engeller ve fedakarlıklar ne olursa olsun, Lübnan'daki direniş Gazze'ye, Batı Şeria'ya ve Filistin'e olan desteğini durdurmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Hasan Nasrallah İnsan Hakları Politika İsrail Lübnan Dünya Gazze

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica maçı hangi kanalda? Kızılyıldız Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımıdır? Bayer Leverkusen, hangi ligde oynuyor? En Nesyri kaç kilo, boyu kaç? En Nesyri kilo mu aldı? 19-20 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 19-20 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Siyah Kalp SON BÖLÜM izle! Siyah Kalp 3. bölüm izleme linki var mı? Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Eylül Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne? Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });