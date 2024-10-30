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Hizbullah lideri Naim Kasım: Direnişin bayrağı yükseliyor

Hizbullah lideri Naim Kasım: Direnişin bayrağı yükseliyor
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HİZBULLAH'ın yeni lideri Naim Kasım, ilk kez konuştu.

HİZBULLAH'ın yeni lideri Naim Kasım, ilk kez konuştu. Kasım konuşmasında, "Yahya Sinvar değerli bir hayat yaşadı. Gazze'ye desteğe devam edeceğiz. Savaş planımıza devam edeceğiz. Direnişin bayrağı yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın yeni lideri olarak seçilen Naim Kasım, yaptığı ilk açıklamada "Şehit lider Yahya El-Sinvar, Filistin ve dünyanın özgür insanları için bir kahramanlık ve direniş simgesidir ve düşmanı korkutmuştur. Şehit liderlerimizin kanı baki kalacak ve bizi bu yolda devam etme konusunda daha kararlı kılacaktır. Direnişin bayrağı yükseliyor. Bu direniş için mücahitlerin ve halkın emanet ettiği Hizbullah liderliği görevi için beni seçtiler, bu bir güven işaretidir.

Bölgede büyük bir projeyle karşı karşıyayız ve bu savaş sadece Lübnan ve Gazze ile sınırlı değil, direnişe karşı küresel bir savaş. Projenin hayata geçirilmesi için tüm vahşet ve soykırımın kullanıldığı bu saldırganlıkla yüzleşmeli ve seyretmekle yetinmemeliyiz. Bu yüzleşme, Batılı değerlerin sahte sloganlar olduğunu ve vahşinin yanında yer almadan önce düştüğünü ortaya çıkaracaktır. Gazze ve Lübnan'daki direnişin efsanevi kararlılığı bir haysiyet destanıdır ve nesillerimizin geleceğini şekillendirecektir. Efendimizin de vurguladığı gibi savaş istemediğimizi defalarca söyledik, ancak bize dayatılırsa hazırız ve bunu gururla karşılayacağız. Direnerek İsrail projesini sekteye uğratırız ama bekleyerek her şeyi kaybederiz. Savaş planımıza devam edeceğiz. Benim yolum Nasrallah'ın yoludur, onu takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

'BİZİM AMACIMIZ KENDİ TOPRAKLARIMIZI KORUMAK'

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşı yanlarında durduğunu belirten Kasım, "Kimse bizim adımıza savaşmıyor ve biz de kimse adına savaşmıyoruz ve bizim projemiz topraklarımızı korumak ve ülkemizi savunmak. İran bizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor ve İsrail 'e karşı bizi desteklemek isteyen tüm Arap ve İslam ülkelerini memnuniyetle karşılıyoruz. İran direnişe verdiği destek için ödediği bedelin farkındadır ve şehit Korgeneral Süleymani aracılığıyla direnişe kimsenin vermediğini vermiştir. Biz kendi topraklarımızda savaşıyor ve işgal altındaki topraklarımızı kurtarıyoruz ve kimse bizden bir şey istemiyor ya da bizi bir şey yapmaya mecbur bırakmıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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