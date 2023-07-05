Hizbullah, İsrail sınırındaki çadırlardan birini kaldırdı

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail ile 'güvenlik tehdidi' tartışmalarına yol açan ülkenin güney sınırında kurduğu çadırlardan birini kaldırdığı belirtildi. Hizbullah, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki 'Mavi Hat' olarak tanımlanan İsrail-Lübnan sınırında bir süre önce kurduğu iki çadırdan birini söktü. İsrail'in gönderdiği mesajın ardından gelen gelişme olarak dikkati çeken bu olay, Hizbullah'ın sınıra kurduğu çadırların durumuyla ilgili bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail ile "güvenlik tehdidi" tartışmalarına yol açan ülkenin güney sınırında kurduğu çadırlardan birini kaldırdığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Hizbullah, Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetimindeki "Mavi Hat" olarak tanımlanan İsrail- Lübnan sınırında bir süre önce kurduğu iki çadırdan birini söktü.

Hizbullah'ın söz konusu çadırı, UNIFIL bölgesine kurduğu gerekçesiyle kaldırdığı, diğerini ise Lübnan topraklarında bulunması nedeniyle sökmediği aktarıldı.

İsrail'in gönderdiği mesajın ardından gelen gelişme

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan'ın günlük gazetelerinden "Al-Akhbar" dün yayımladığı bir haberde İsrail'in ABD'nin Beyrut Büyülelçisi Dorothy Shea üzerinden Hizbullah'a "çatışma istemediklerini" içeren bir mesaj gönderdiğini yazmıştı.

Shea, dün Hizbullah'ın müttefiki Şii Emel Hareketi lideri ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de Beyrut'ta bir araya gelmişti.

Çadırlardan birinin söz konusu temasların ardından kaldırılması ise dikkati çekti.

Tel Aviv yönetimi, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın sınırda kurduğu çadırları kaldırmak için "güç" kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah'ın sınıra kurduğu çadırlar

Hizbullah mensupları, geçen ay İsrail'in 1967'den beri işgalinde bulunan Şebaa Çiftlikleri ve Kefr Şuba tepelerine yakın bir bölgede iki çadır kurmuştu.

İsrail, çadırları "askeri nokta" olarak tanımlarken, Hizbullah ise bölgedeki aktivistlerin, çadırları İsrail işgalindeki Şebaa Çiftliklerinin Lübnan'a ait olduğuna vurgu yapmak için kurduğunu savunuyordu.

İsrail Şebaa Çiftliklerinin, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin parçası olduğunu iddia ediyor; Lübnan ise Şebaa Çiftlikleri'nin kendisine ait olduğunu vurguluyor.