Hizbullah İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırıyı üstlendi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Saldırının Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik olduğu belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.