Hizbullah, İsrail'in sınırındaki askeri noktalara saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Bustan ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.???????