Hizbullah, İsrail'in sınırda 3 askeri noktasına saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Tayhat, Merc ve Ramim askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.