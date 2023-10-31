Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırındaki askeri noktalarını vurdu

Hizbullah, Lübnan sınırına yakın askeri noktaları hedef alarak İsrail'e kayıplar verdirdi. İsrail'in Pranit kışlasında hareket eden tank vuruldu ve mürettebatında can kayıpları oldu. Çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in Lübnan sınırına yakın askeri noktaları hedef alarak kayıplar verdirdiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, örgüt mensuplarının Lübnan sınırına yakın El-Merec bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri noktaları "uygun silahlarla" vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hizbullah unsurları, İsrail'in Pranit kışlasında hareket eden Merkava tipi tankı tanksavar füzesiyle vurdu. Saldırı sonucu tank kullanılmaz hale geldi ve mürettebatında can kayıpları oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sınır bölgesinde bulunan AA muhabiri, söz konusu saldırılar sonucu İsrail'in Lübnan sınırına yakın birkaç noktadan dumanlar yükseldiğini ve İsrail topçu birliklerinin de Lübnan'daki bazı noktaları hedef aldığını gözlemledi.

Hizbullah önceki açıklamasında da Asi ve Hazzan tepesinde konuşlanan İsrail askerlerinin hedef alındığını kaydetmişti. Açıklamada, vurulan bölgede İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu ileri sürülmüştü.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü.