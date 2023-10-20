Hizbullah İsrail'in askeri hedeflerine saldırılar düzenledi

Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. Saldırılar güdümlü tanksavar füzeler ve uygun silahlarla gerçekleştirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail'in askeri hedeflerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusu tarafından işgal edilen ancak Lübnan'a ait Kefr Şuba Tepeleri ve Şebaa Çiftliklerinde yer alan askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah saldırının "güdümlü tanksavar füzeler ve uygun silahlarla" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.