Hizbullah İsrail'in 3 askeri noktasına saldırdı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan sınırındaki 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail güçlerine yönelik saldırı ve çatışmaların bilançosu hakkında açıklama yapıldı. İsrail'in sınırdaki Yiftah ve Blida askeri noktaları güdümlü füze ve uygun silahlarla vuruldu. El-Rahib noktası ise Burkan füzesi ile hedef alındı. Hizbullah, çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu. Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan sınırındaki 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik saldırı ve çatışmaların bilançosu hakkında açıklama yaptı.

İsrail'in sınırdaki Yiftah ve Blida askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu belirtilen açıklamada, El-Rahib noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, başka bir açıklamasında ise İsrail ile çatışmalarda 1 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 79'a yükseldi.