Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 4 üyenin kimliklerini açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail ile ülkenin güneyi sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden 4 üyesinin kimliğini açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan topraklarından fırlatılan 2 roketin hedef alındığını duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail ile ülkenin güneyi sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden 4 üyesinin kimliğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen A- Mayadeen TV'nin internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, kimlik bilgilerine yer verilen 4 milisin çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah milislerinin hangi çatışmada ne zaman öldüklerine dair herhangi bir detay vermedi.

İsrail ordusu, bu sabah sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişiyi öldürdüğü açıklamıştı.

Lübnan'dan 2 roket fırlatıldı

İsrail ordusunda yapılan yeni açıklamada, Lübnan topraklarından 2 roketin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklama, hava savunma sisteminin 1 roketi vurduğu, diğer roketin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.