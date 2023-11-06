Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada iki mensubunu daha kaybetti
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Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu ile çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden mensupları ile ilgili açıklama yaptı. İki Hizbullah üyesinin Kudüs için hayatını kaybettiği belirtildi. Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana İsrail ile girilen çatışmalarda ölen mensubunun sayısı 63'e yükseldi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile çıkan çatışmada iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu ile girdiği çatışmalarda hayatını kaybeden mensupları ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, iki Hizbullah üyesinin Kudüs için hayatını kaybettiği belirtildi.
Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana İsrail ile girilen çatışmalarda ölen mensubunun sayısı 63'e yükseldi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada. Lübnan'da yer alan Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedildi.