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Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada iki mensubunu daha kaybetti

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusu ile çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden mensupları ile ilgili açıklama yaptı. İki Hizbullah üyesinin Kudüs için hayatını kaybettiği belirtildi. Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana İsrail ile girilen çatışmalarda ölen mensubunun sayısı 63'e yükseldi.