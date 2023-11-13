Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu
Dünya Haberleri
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Ayrıca, İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri'ndeki Ramta askeri noktasına saldırı düzenlendi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar ve yeni saldırılar hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Ali Mehdi Sayfeddin isimli bir Hizbullah mensubunun Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.
Hizbullah ayrıca, İsrail işgali altında bulunan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Ramta askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Açıklamada, "uygun silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, hedeflerin tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 74'e yükseldi.