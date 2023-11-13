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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Ayrıca, İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftlikleri'ndeki Ramta askeri noktasına saldırı düzenlendi.