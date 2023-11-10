Haberler

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 7 üyesini daha kaybetti

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınırda 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalardaki kayıplarına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, isimleri paylaşılan 7 Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edilirken ayrıntılı bilgi verilmedi.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldi.

Kaynak: AA / Dünya

Lübnan İsrail Dünya Haberler

title