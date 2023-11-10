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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 7 üyesini daha kaybetti

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda 7 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda şu ana kadar ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 70'e yükseldi.