İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çatışma halinde olan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Çatışmaların bilançosu ve son gelişmeler hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail'e ait bir İHA'nın imha edildiğini ve Lübnan'da saldırılar düzenlendiğini belirtti. Hamas'ın silahlı kanadı da İsrail'e karşılık olarak Lübnan'dan bir yerleşim birimini vurduğunu bildirdi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmada bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde çatışma halinde olan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile girdiği çatışmanın bilançosu ve bugünkü gelişmeler hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Muhammed Necib Hellavi adlı bir mensubunun "Kudüs zaferi için hayatını kaybettiğini" ifade eden Hizbullah, İsrail'e ait bir İHA'nın Lübnan'ın El-Hiyam beldesinde karadan-havaya füzeyle imha edildiğini aktardı.

Söz konusu İHA'nın İsrail tarafına düştüğü kaydedildi.

Hizbullah'ın açıklamasında, Lübnan'ın yine güneyinde yer alan İsrail'e ait Ramya askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ve buradaki askeri ekipmanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bir diğer açıklamada, Birket Rişa askeri noktasının da tanksavar füzesiyle vurulduğu, saldırı sonucu yaralılar olduğu ve askeri teçhizatın da doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara yanıt olarak Lübnan'dan Nahariye Yahudi yerleşim birimini 16 füzeyle vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 47 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.