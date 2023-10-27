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Hizbullah, İsrail'e yeni saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 2 yeni hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hizbullah, Lübnan'ın güney topraklarından İsrail sınırı üzerindeki askeri hedeflere düzenlediği saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in El Sadih ve Misgav askeri noktalarının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi. Lübnan-İsrail sınırı, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalara ve karşılıklı saldırılara sahne oluyor.