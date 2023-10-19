Hizbullah, İsrail'e saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail ordusu da Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık verdi.

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah'ın yaptığı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen TV"nin internet sitesinde paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail sınırındaki El-Malikiyye askeri noktasına roket ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan'dan 2 antitank füzesiyle Manara yerleşim birimine ve sınırdaki güvenlik tellerine saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıya topçu atışıyla karşılık verilirken olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi, 2 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi öldü.