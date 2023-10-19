Hizbullah, İsrail'e saldırılar gerçekleştirdi

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırı yakınında İsrail'e ait askeri mevzilere saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra örgüt üyesi unsurların İsrail ordusuna ait Cel El-Alam, El-Bahri ve Zerit mevzileri ile Şumira Kışlası ve Habd el-Bustan'daki bir gözetleme kulesine doğrudan ve uygun silahlarla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, mevzilerin isabetli bir şekilde vurulduğu ve teknik ekipmanların bir kısmının imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesinde paylaşılan açıklamada da İsrail sınırındaki El-Malikiyye askeri noktasına roket ve hafif silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'e ait Manara yerleşim birimine füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini kaydedildi.

Haberde, İsrail'in de Lübnan'a ait Meys el Cebel beldesinin çevresini topçu atışıyla vurarak karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail ordusu karşılık verdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan 2 antitank füzesiyle Manara yerleşim birimine ve sınırdaki güvenlik tellerine saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıya topçu atışıyla karşılık verilirken ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Öte yandan Lübnan'daki Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, İsrail tarafına roketli saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyinde yer alan Nehariya ve Şelumi başta olmak üzere Batı Celile'ye doğru 30 roket fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'ın sınır bölgesinden atılan roketlere ve açılan ateşe karşılık bazı noktaların hedef alındığını bildirmişti.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi, 2 İsrail askeri öldü.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail'de bir kişi hayatını kaybetti.