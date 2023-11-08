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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu da karşılık olarak Lübnan'ın bazı bölgelerini vurdu.