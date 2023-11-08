Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi
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Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu da karşılık olarak Lübnan'ın bazı bölgelerini vurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Lübnan Hizbullahı, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile girdiği çatışmalara ilişkin yeni açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Hizbullah'ın saldırısından sonra İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri de Lübnan'ın Meys el Cebel ve Blida beldelerinin çevresini vurmaya başladı.
Kaynak: AA / Dünya