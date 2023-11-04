Hizbullah İsrail'e Saldırdı

Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 5 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusuna yönelik saldırıda füze ve diğer uygun silahlar kullanıldı.

İsrail ile çatışan Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 5 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel el-Alem, El-Cardah, Hadeb el-Bustan, El-Malikiyye ve Metula askeri noktalarının "füze ve diğer uygun silahlarla" vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.