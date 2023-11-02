Hizbullah İsrail'e ait SİHA'yı düşürdü
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi. Hizbullah'ın, İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi. SİHA'nın, düşürülmeden önce Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını ( Siha ) düşürdüğünü bildirdi.
Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Meyadin tv'nin internet sayfasındaki haberde, Hizbullah'ın, İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi.
Haberde ayrıca, SİHA'nın, düşürülmeden önce Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Dünya