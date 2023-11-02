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Hizbullah İsrail'e ait SİHA'yı düşürdü

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Dünya Haberleri

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü bildirdi. Hizbullah'ın, İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi. SİHA'nın, düşürülmeden önce Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracını ( Siha ) düşürdüğünü bildirdi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Meyadin tv'nin internet sayfasındaki haberde, Hizbullah'ın, İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, SİHA'nın, düşürülmeden önce Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hunin ve el-Malikiye köyleri üzerinde uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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