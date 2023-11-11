Hizbullah, İsrail'e ait hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, sınır üzerinde yer alan 4 noktada İsrail'e ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise artmaya devam ediyor.

Lübnan'daki Hizbullah, sınır üzerinde yer alan 4 noktada İsrail'e ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırdaki Vadi Şumira, Tel Şaar ve Tarbiha köyü ile çevresindeki askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail'e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Öte yandan, İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba bölgesini topçu ateşiyle vurdu. Mıtilli bölgesinin Hizbullah tarafından vurulmasının ardından her iki taraf arasında karşılıklı yoğun bombardıman yaşandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk 14 sivil, İsrail'de 2 sivil öldü.