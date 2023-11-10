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Hizbullah İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait bazı askeri hedefleri güdümlü füze ile vurduğunu duyurdu. İsrail'in kuzey sınırında yer alan askeri noktaların hedef alındığı belirtildi. Ayrıca İsrail'in yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.