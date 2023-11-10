Hizbullah İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait bazı askeri hedefleri güdümlü füze ile vurduğunu duyurdu. İsrail'in kuzey sınırında yer alan askeri noktaların hedef alındığı belirtildi. Ayrıca İsrail'in yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait bazı askeri hedefleri güdümlü füze ile vurduğunu duyurdu.
Hizbullah, Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, İsrail'in kuzey sınırında yer alan Ramim, Birket Rişe ve Duhayra kırsalındaki askeri noktaların güdümlü füze ve uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Lübnan topraklarından yine İsrail'in El-Manara ve Margaliot yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya