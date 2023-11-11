Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedefi vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait askeri bir hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı. Saldırılar Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma için gerçekleştirildi.

Lübnan'daki Hizbullah, sınır üzerinde yer alan İsrail'e ait askeri bir hedef ile aracın tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail'e ait Yarun beldesi karşısında yer alan Karantine Tepeleri'ndeki askeri bir aracın tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in yine sınır üzerinde yer alan Ramim askeri noktasının güdümlü füze ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, açıklamada söz konusu saldırıların Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma için gerçekleştirildiğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.