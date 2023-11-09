Hizbullah İsrail'e ait 2 tankı vurdu

Lübnan'daki Hizbullah güçleri, İsrail'e ait 2 tankı vurduklarını, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyor.

Lübnan'daki Hizbullah güçleri, İsrail'e ait 2 tankı vurduklarını, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesine füze saldırısı düzenledikleri belirtildi.

Saldırı sonucu İsrail'e ait "Merkava" tipi iki tankın vurulduğu, tanklardaki askerlerden ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail'den ise söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail tarafındaki Metula yerleşim birimine güdümlü füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu da Lübnan'dan atılan havan mermileri başta olmak üzere bir dizi saldırıya karşılık olarak bazı hedefleri tank ve top atışıyla vurduklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 63 Hizbullah mensubu ile biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivilin öldüğü duyuruldu.

İsrail'in Lübnan'a beyaz fosfor bombası ile düzenlediği saldırıda ise en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.