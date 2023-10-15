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Hizbullah, İsrail'e ait 2 tankı vurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın daha güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu duyurdu. İsrail sınırında yer alan Hanita yerleşim biriminde konuşlu İsrail'e ait 'Merkava' tipi 2 tanka güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirildi. Olayda bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi.