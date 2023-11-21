Hizbullah İsrail askerlerini vurdu

Hizbullah'ın İsrail'in Lübnanlı gazetecileri öldürmesine karşılık, İsrail askerlerinin konuşlandığı bir ev güdümlü füzelerle vuruldu.

Hizbullah'ın, İsrail'in Lübnanlı iki gazeteciyi öldürmesine karşılık İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evi güdümlü füzelerle vurduğu bildirildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenledikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bugün Al Mayadeen TV bünyesinde çalışan 2 gazeteciyi öldürmesine karşılık El- Manara yerleşim birimi yakınlarındaki bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının iki güdümlü füze ile gerçekleştirildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.