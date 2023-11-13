Hizbullah İsrail askerlerine saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah bir diğer açıklamasında, yine sınırda yer alan İsrail'e ait Branit ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırı yapıldığını aktardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan haberde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab, Mervahin, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Blida beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının Bint el-Cubeyl ilçesinin kırsalındaki bazı bölgeleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.